ЕБРР выделит «Укрэнерго» 65 миллионов евро

«Проект позволит Украине и «Укрэнерго» повысить надежность поставок электроэнергии, улучшить энергоэффективность, удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в столице Украины, а также решить проблемы, связанные с перебоями в подаче электроэнергии и отключениями в Киеве и области», - говорится в сообщении ЕБРР.

В банке также отметили, что расходы проекта покрываются за счет экономии по закупкам, достигнутой «Укрэнерго» при выполнении проекта строительства Запорожско-Каховской высоковольтной линии электропередач, который был профинансирован за счет кредита ЕБРР на сумму 175 млн евро в 2010 году.

«Экономия была достигнута благодаря применению конкурсных контрактных процедур с использованием правил закупок ЕБРР», - подчеркивается в сообщении банка.

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Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 марта 2015 года банк взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы в 10,9 млрд евро для 344 проектов в стране.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.