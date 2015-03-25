Следующая трехсторонняя встреча по газу состоится в апреле - ЕС

"Мы (находимся) в постоянной связи с российской и украинской сторонами, надеюсь, что в апреле нам удастся найти такое решение, которое удовлетворит все стороны", - сказал Шефчович, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Шефчович выражал надежду, что новое газовое соглашение будет действовать до тех пор, пока Стокгольмский арбитраж не вынесет решение по спорным вопросам относительно поставок российского газа на Украину. Решение суда ожидается в 2016 году.

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Напомним, 20 марта на трехсторонних переговорах в формате Украина-Европейский союз-Россия было достигнуто договоренностей относительно "летнего пакета" поставки газа для Украины.