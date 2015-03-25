"Нафтогазу" могут разрешить оплачивать российский газ позднее, чем через 90 дней

Об этом говорится в проекте постановления, разработанном Минэнерго и внесенном на рассмотрение Кабмина, пишет LB.ua.

«Проект постановления разработан с целью бесперебойного функционирования газотранспортной системы государства, обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона и удовлетворения потребностей потребителей газа»,– говорится в пояснительной записке к документу.

В течение 1-18 февраля 2015 года российский «Газпром» поставил природный газ в предоплаченных объемах 489,8 млн кубометров, сообщили в записке.

Однако, начиная с 19 февраля «Газпром» в одностороннем порядке принял решение о поставках газа на неподконтрольные украинской власти территории через газораспределительные станции «Прохорова» и «Платова», расположенные возле зоны АТО.

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Как отмечается, такие поставки не могут быть приняты и документально оформлены со стороны НАК «Нафтогаз». При этом валютным законодательством Украины предусмотрено, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров осуществляются в срок, который не должен превышать 90 календарных дней.

С принятием постановления в случае недобросовестного исполнения иностранными партнерами своих обязательств по международным соглашениям или невозможности выполнения указанных внешнеэкономических операции в установленные сроки вследствие подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, указанные операции не требуют продления сроков расчетов.