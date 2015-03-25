В Москве утверждают, что Венгрия договорилась с ЕС по атомному соглашению с Россией

Венгрия договорилась с ЕС по вопросу поставки топлива для атомной станции "Пакш", которую планирует построить госкорпорация "Росатом". Об этом заявил министр венгерского правительства, слова которого приводит агентство МТИ, передает ТАСС.

Читайте такжеFinancial Times: ЕС заблокировал атомное соглашение между Россией и Венгрией"Все препятствия в связи с договором о поставках топлива преодолены. Это необходимо для расширения АЭС Пакш", - заявил министр после переговоров с комиссаром ЕС по климатическим и энергетическим вопросам Мигелем Алиасом Канете.

"Замечания Европейской Комиссии были приняты Венгрией, мы решаем вопрос по контракту поставок топлива с целью сохранения мощностей АЭС "Пакш" по финской модели", - подчеркнул Лазар. Он также сообщил, что Венгрия обеспечивает для российской стороны возможность поставки топлива для новых реакторов в течение 10 лет. По сообщению венгерского министра, это решение "полностью приемлемо и для российской стороны".

Читайте такжеОрбан: Венгрия не хочет иметь общей границы с РоссиейПо его словам, он договорился с комиссаром по энергетическим вопросам, что "Европейская Комиссия в кратчайший срок закроет вопрос с топливом". Венгерский министр подчеркнул, что договоренность с ЕС имеет большое значение, поскольку в январе прошлого года Брюссель принял к сведению российско-венгерский договор о расширении АЭС "Пакш" с оговоркой: он должен соответствовать Европейскому праву в области государственной поддержки и конкурсного права.

"Нам удалось найти такое решение, при котором венгерская сторона является победителем и одновременно соблюдается Европейское право. Янош Лазар также подтвердил, что правительство Венгрии подаст в суд на британскую газету Financial Times из-за публикации информации о блокировании ЕС расширения АЭС "Пакш".

"Если ЕС принимает данное решение, это является четким опровержением утверждения газеты о блокировке расширения АЭС "Пакш", - заключил Лазар.

РФ и Венгрия в январе 2014 года подписали документы о строительстве новых энергоблоков на площадке единственной атомной электростанции в Венгрии - АЭС "Пакш", построенной советскими специалистами. Однако в ЕС утверждали, что действия Будапешта усиливают энергозависимость от России, что неприемлемо сейчас для Евросоюза.