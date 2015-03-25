Ривненская АЭС отключила энергоблок №2 на ремонт

Ривненская атомная электростанция 25 марта отключила от сети энергоблок №2 для проведения капитального планового ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 25 марта в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС – 45-е сутки планового ремонта, на блоке №5 - 28-е сутки ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС – 108-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 020 МВт, для Ривненской АЭС – 2 270 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 970 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 630 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.