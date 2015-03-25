Нефть торгуется разнонаправленно на фоне роста запасов в США

Цены на нефть разнонаправленны после сообщения о повышении запасов нефти в США, сообщает Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,07 до $55,18 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,08 до $47,43.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,8 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе роста на 5,1 миллиона баррелей.

"Запасы нефти в США будут расти вплоть до мая, что поддержит тенденцию к снижению цен", - говорится в отчете банка Morgan Stanley.

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Поддержку стоимости Brent дает европейская статистика, показывающая рост производственной активности в еврозоне.

Коммерческие запасы нефти в Японии на прошлой неделе снизились на 2,8 процента до 82,87 миллиона баррелей, что почти на 8 процентов ниже, чем в это же время в прошлом году.