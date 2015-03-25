Украина с начала месяца импортировала свыше миллиарда кубов газа из ЕС

Украина с 1 по 25 марта 2015 года импортировала из стран ЕС 1,045 млрд кубометров природного газа, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

По оперативным данным «Укртрансгаза», по состоянию на утро 25 марта суточные объемы импорта газа в Украину из Словакии составили 37,3 млн куб. м, из Венгрии – 7,3 млн куб. м.

Всего с начала текущего года, как отметили в госкомпании, из ЕС в Украину поступило около 3,3 млрд куб. м природного газа.

Читайте такжеУкраина с 1 апреля перестанет покупать газ у России

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в феврале 2015 года импортировала из Словакии и Венгрии 1,19 млрд кубометров «голубого топлива».

Из Европы в январе было импортировано 1,1 млрд кубометров газа. В частности, из Словакии было поставлено 1 млрд кубометров «голубого топлива», а из Венгрии – 0,1 млрд.