Цены на нефть могут упасть до $45 - участник рынка

Цены на нефть марки WTI упадут ниже $40 за баррель, на Brent - до $45, заявил управляющий директор RCMA Asset Management Pte. Майкл Коулмен на конференции в Сингапуре.

Об этом пишут Вести Экономика со ссылкой на Bloomberg.

"Мы ожидаем падения стоимости нефти в следующие 6-8 месяцев", - сказал он.

"Мы считаем возможным, что рынок WTI в будущем опустится ниже $40 за баррель, а Brent может торговаться в районе $45 за баррель", - добавил Коулмен.

Майские фьючерсы на нефть Brent завершили торги во вторник при цене $55,11 за баррель. Котировки марки WTI составляли $47,51 за баррель.

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Данные о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будут опубликованы министерством энергетики страны в среду. По оценкам экспертов, объем резервов нефти увеличился по итогам 11-й недели подряд на 4,8 млн баррелей.

Сингапурская RCMA специализируется на торговле сырьем и сырьевыми фьючерсами.