Нацкомиссия пообещала снизить тарифы для ТЭЦ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует снизить тарифы для ТЭЦ.

Об этом на заседании совета ОРЭ заявил представитель НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

По его словам, соответствующие предложения уже направлены в совет ОРЭ.

Ближайшее заседание НКРЭКУ состоится 26 марта 2015 г. В повестке дня, обнародованной на сайте регулятора, значатся пересмотр тарифов на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом», ПАО «Укргидроэнерго» и ТЭЦ. Также планируется рассмотреть вопрос об установлении «зеленых» тарифов на электроэнергию, утвердить структуру и уровень тарифа на передачу электроэнергии для ГП «НЭК «Укрэнерго», и др.

Напомним, НКРЭКУ подняла отпускной тариф для ТЭЦ на март в среднем на 50,3% по сравнению с январем. Для теплоэлектроцентралей, работающих на угле, он достиг 1.57 грн/кВтч (рост на 65%) и учитывает закупку зарубежного угля по цене 80 долл/т, или около 2000 грн/т по текущему курсу.

При этом для ТЭС, работающих на угле, был установлена тариф на уровне 80 коп/кВтч, что в 2 раза меньше по сравнению с ТЭЦ.

Участники рынка и эксперты критиковали данное решение регулятора, которым НКРЭКУ согласилась компенсировать высокую стоимость зарубежного угля в тарифах для ТЭЦ за счет украинских потребителей.

В целом расчетный тариф для ТЭС в 1 кв. 2015 г. снизился более чем на 16% — до 76 коп/кВтч. При этом топливная себестоимость 1 кВт электроэнергии для ТЭС на сегодня составляет 0.91 коп/кВтч, а, с учетом остальных затрат, полная себестоимость при текущей цене на уголь — 122 коп/кВтч. НКРЭКУ определила цену топлива в тарифе ТЭС на уровне 800 грн за т при экономически обоснованной цене угля отечественной добычи в 1500 грн за т, импортного — свыше 2000 грн за т.

Как сообщалось, предприятия тепловой генерации не могут закупить уголь из-за дефицита средств, вызванного неплатежами с Оптового рынка электроэнергии и экономически необоснованным тарифом на реализуемую электроэнергию, установленным НКРЭКУ. Из-за отсутствия топлива не работают 24 энергоблока и один корпус теплоэлектростанций суммарной мощностью 6924 МВт.