Запасы нефти в США снова выросли и находятся на максимумах 80 лет

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) остаются на 80-летних максимумах, пишет Прайм.

За неделю, завершившуюся 20 марта, запасы увеличились еще на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,8%, — до 466,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления по энергетической информации Минэнерго страны.

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Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель увеличится на 1,1%, или на 5,1 миллиона баррелей, — до 463,6 миллиона баррелей.