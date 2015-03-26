Россия станет единственным поставщиком ядерного топлива в Венгрию
Венгерское правительство заявляет о достижении компромисса с Европейским сообществом по атомной энергии, что Россия будет единственным поставщиком топлива для венгерской АЭС "Пакш". Это решение еще должно быть утверждено Еврокомиссией.
Согласно новому соглашению, Россия сможет поставлять топливо для двух новых реакторов атомной электростанции в течение 10 лет, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.
"Мы достигли согласия в том, на каких основаниях и в какой форме поставки топлива устроят все стороны: Венгрию, Евроатом и Россию", - сказал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
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Соглашение все еще должно быть одобрено Европейской комиссией. Как отметил Ковач, решения можно ожидать через несколько недель.
В 2014 году Венгрия подписала контракт с российской компанией "Росатом" на сумму в 10 миллиардов евро на проектирование и строительство двух новых энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый на венгерской АЭС "Пакш". В соответствии с первым вариантом соглашения, Россия должна стать поставщиком топлива для новых реакторов сроком на 20 лет.
Евроатом выразил обеспокоенность тем фактом, что Россия станет единственным поставщиком ядерного топлива и призвал другие страны рассмотреть возможности поставлять топливо в будущем.