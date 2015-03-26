Россия станет единственным поставщиком ядерного топлива в Венгрию

Согласно новому соглашению, Россия сможет поставлять топливо для двух новых реакторов атомной электростанции в течение 10 лет, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

"Мы достигли согласия в том, на каких основаниях и в какой форме поставки топлива устроят все стороны: Венгрию, Евроатом и Россию", - сказал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

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Соглашение все еще должно быть одобрено Европейской комиссией. Как отметил Ковач, решения можно ожидать через несколько недель.

В 2014 году Венгрия подписала контракт с российской компанией "Росатом" на сумму в 10 миллиардов евро на проектирование и строительство двух новых энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый на венгерской АЭС "Пакш". В соответствии с первым вариантом соглашения, Россия должна стать поставщиком топлива для новых реакторов сроком на 20 лет.

Евроатом выразил обеспокоенность тем фактом, что Россия станет единственным поставщиком ядерного топлива и призвал другие страны рассмотреть возможности поставлять топливо в будущем.