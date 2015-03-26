Цены на нефть резко поднялись выше $58 из-за событий в Йемене

Цена на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE поднялась выше $58 за баррель.

Как сообщает ТАСС, по состоянию на 9:00 мск майский фьючерсный контракт подорожал на 5,63% до $58,4 за баррель.

Котировки нефти резко выросли на фоне обострения военно-политической обстановки в Йемене, которое может перерасти в военное противостояние между Саудовской Аравией и группировками шиитских боевиков, пишут Вести Экономика. Уже в среду, 25 марта, на нефтяном рынке был отмечен заметный рост котировок на фоне обострения геополитических рисков на Аравийском полуострове.

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По сообщениям различных СМИ, боевики в Йемене вчера перешли в наступление, из-за чего президент страны скрылся в неизвестном направлении. Кроме того, СМИ написали, что Саудовская Аравия стянула крупные военные силы к границе с Йеменом.