«Энергоатом» привлек кредиты у двух банков
Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, по результатам проведения тендерных торгов заключил договор с «Ощадбанком» на привлечение 700 млн грн кредита, а также с «Альфа-Банком» - на 40 млн долл.
Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, все кредиты берутся на 1 год. При этом в «Ощадбанке» «Энергоатом» открыл две кредитные линии – на 300 и 400 млн грн. Процентная ставка по гривневому кредиту составляет 24% годовых, а по валютному – 13,75%.
Компания не сообщает целей, для которых привлекаются данные средства.
Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в январе взял у «Укрэксимбанка» кредит на 750 млн грн сроком на 1 год и 70 млн грн у «Диамантбанка» также на год.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.