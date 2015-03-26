«Укрнафта» опровергает информацию о требовании одного из акционеров отменить выплату дивидендов

Об этом говорится в заявлении «Укрнафты», размещенном на официальном сайте компании.

Как отмечается в сообщении «Укрнафты», ряд СМИ распространили информацию о том, что один из акционеров компании обратился в суд с иском о признании недействительным решения общего собрания акционеров от 10 октября 2014 года о направлении прибыли за 2011 - 2013 годы на выплату дивидендов.

«Правление ПАО «Укрнафта» считает необходимым сообщить, что от ООО «ФК Гамбит», которое является акционером общества, действительно был получен иск в ПАО «Укрнафта», однако требования о признании недействительным решения общего собрания акционеров ПАО «Укрнафта» в части выплаты дивидендов истцом не предъявлялись», - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что исковые требования связаны с обжалованием неправомерных, по мнению истца, действий должностного лица НАК «Нафтогаз Украины» во время избрания Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии «Укрнафты» - голосования на общем собрании вопреки согласованному Минэнергоугля и Кабинетом министров заданию для голосования.

«Просим средства массовой информации тщательно проверять распространяемые ими сведения», - добавили в «Укрнафте».

Как ранее сообщал УНИАН, «Укрнафта» не нарушала сроки выплаты дивидендов государству, установленные на общем собрании акционеров осенью 2014 года.

«Выплата дивидендов осуществляется ПАО «Укрнафта» в сроки, установленные решением общего собрания акционеров, а именно до 10 апреля 2015 года. Таким образом, о нарушении срока выплаты дивидендов за 2011-2013 гг. в настоящее время говорить неправомерно. Вместе с тем, обращаем внимание, что 120 млн грн из указанной суммы уже поступило в государственный бюджет Украины», - заявили в компании.

В компании напомнили, что на общем собрании акционеров в октябре 2014 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Укрнафты» в 2011-2013 годах в сумме 3,799 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. В уставном капитале компании государство владеет 50% +1 акция.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.