«Укртрансгаз» хочет привлечь кредиты на 250 миллионов гривень

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, объявила тендер на привлечение кредитов общей суммой 250 млн грн сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена открыть две кредитные линии на 100 млн грн, и одну – на 50 млн грн. При этом цели привлечения заемных средств в «Укртрансгазе» не уточняют.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендере и раскрытие предложений – 27 апреля 2015 года.

Читайте такжеЧиновники «Укртрансгаза» разворовали 20 миллионов гривень – СБУ

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года «Укртрансгаз» взял в «Укргазбанке» кредит на сумму 415 млн грн для пополнения оборотных средств. Месяцем ранее компания взяла в данном банке 360 млн грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

«Укртрансгаз» в январе-сентябре 2014 года получил чистый убыток 795,147 млн грн, тогда как аналогичный период 2013 года закончил с чистой прибылью 199,848 млн грн.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».