Энергетической независимости не будет. Еще долго

Украина пережила самую тяжелую за всю историю своей независимости зиму, которая стала настоящим стресс-тестом как для жителей страны, так и для топливно-энергетического комплекса. Украинцы, «благодаря» России и развязанной Кремлем войне на востоке страны, снова испытали прелести подзабытых с 90-х годов веерных отключений света. В информпространстве царил страх, что энергоносителей не хватит, дабы пройти отопительный сезон. Причин тому было несколько: из-за оккупации части территории Донбасса террористами и российскими войсками энергетика страны стала испытывать острый дефицит угля (восполнить его попытались, закупая уголь за рубежом, но все оказалось не так просто: купленный в ЮАР уголь не годился для отечественных ТЭЦ и ТЭС), кроме того, на самом Донбассе были разрушены, остановлены или отрезаны от украинской энергосистемы несколько крупных электростанций; российский монополист «Газпром» угрожал Украине прекратить поставки «голубого топлива» (и даже попытался снизить давление газа в магистральных газопроводах – чтобы украинский «Нафтогаз» не смог перекупить российский газ в Европе), и, наконец, некоторые радикальные российский политики предложили прекратить поставлять в Украину ядерное топливо.

В Киеве чиновники разных рангов уверяли общественность в том, что угрожающая ситуация не повторится – власть собиралась сделать «все от нее зависящее», чтобы энергонезависимость (в целом, и, в частности, от Кремля) стала реальностью. На десятках пресс-конференций, брифингов и встреч официальные лица заверяли журналистов и избирателей: план, как это сделать, есть. И его составляющие выглядели вполне правдоподобными. УНИАН задался целью выяснить, как этот план внедряется.

Вынужденно забегая наперед, отметим, что реализация этого журналистского проекта натолкнулась на определенные трудности. Так, нами были опрошен десяток экспертов, и почти все, отвечая на наши вопросы, просили не указывать их имена. УНИАН, совместно с УНИАН-ТВ, подготовил круглый стол «Восток+Запад» по данной теме, на который были приглашены представители Минтопэнерго, НАК «Нафтогаз Украины» и «Энергоатом», госкомпании «Укргидроэнерго». Часть перечисленных структур отказалась участвовать в программе сразу, часть – поначалу согласилась, а затем, в день записи, передумала. После прочтения данной статьи и просмотра записанной при участии независимых экспертов и члена комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК программы (в эфире на УНИАН-ТВ в субботу, 28 марта, в 17:00) станет понятно, почему.

Фаза 1: газа будет с лихвой, и не российского

В уже прошедшем отопительном сезоне Россия «замораживала» поставки газа в Украину, переводила нашу страну на предоплату голубого топлива, «играла» с транзитом и ценами и пыталась заблокировать реверс из Европы.

Проблемную ситуацию пытались разрешить на трехсторонних переговорах, с участием ЕС. Удалось подписать «зимний пакет» договоренностей, срок действия которого истекает 1 апреля. Обсуждение «летнего пакета», который захватит по сроку исполнения и будущий отопительный сезон, продолжается.

Так, в начале марта министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин подчеркивал, что переговоры по «летнему пакету» коснутся вопросов изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо. Позднее Демчишин уточнил, что на текущий момент стороны не обсуждают ни конкретных объемов поставок газа, ни его цену. «Ясности» добавил премьер Арсений Яценюк, заявивший, что условия подписания «летнего пакета» остаются предметом обсуждения, в том числе, в Стокгольмском арбитраже.

Но, как известно, решение шведского суда, который рассматривает иски сторон газового спора по цене (и в целом по газовому контракту), ожидается не ранее середины 2016 года. Эксперты называют и более позднюю дату, ссылаясь на практику делопроизводства арбитража. «Рассмотрение относительно небольшого дела – по иску итальянского трейдера Italia Ukraina Gas к «Нафтогазу» в том же Стокгольмском арбитраже длилось восемь лет, а цена вопроса была на порядок меньше. Если сейчас все вложится в два года – это нормально», - отметил президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Как продвигается рассмотрение в Стокгольмском арбитраже исков «Нафтогаза» к «Газпрому», в Минтопэнерго на официальный запрос УНИАН не ответили. Что вынуждает констатировать: ситуация с поставками российского газа и его ценой повисла в воздухе. Но власть уверяет, что если найти компромисс сторонам не удастся, то у Украины есть альтернатива российскому газу – наращивание реверса из Европы, строительство LNG-терминала для перекачки сжиженного газа и заполнение более дешевым (по сравнению с российским) европейским газом подземных хранилищ до отказа в летний период.

Что касается реверса, то в прошлом году Украина закупила через Словакию, Польшу и Венгрию суммарно более 5 миллиардов кубометров голубого топлива, то есть, четверть общего объема своего импорта. Поскольку европейские компании предлагают на 15% более низкие цены, чем «Газпром» (цена российского газа в первом квартале составила 325 долл., европейского – 270 долл.), в этом году Украина, по словам официальных лиц, намерена увеличить поставки газа из Европы до 60% общего импорта. Основная ставка делается на реверс через территорию Словакии – около 10 миллиардов кубометров в год.

В профильном министерстве УНИАН сообщили, что в течение 2014 года были увеличены пропускные способности газопроводов, расположенных на границе с Венгрией и Словакией. Таким образом, объем реверса, вполне вероятно, может вырасти. «Учитывая, что потребность [Украины] в импорте природного газа составляет около 26 млрд кубометров в год, можно констатировать, что благодаря мерам, которые были приняты в течение 2014 года по увеличению пропускной способности отечественных участков газопроводов, расположенных на границе с Венгрией и Словакией, удалось почти полностью обеспечить потребности отечественных потребителей в природном газе без привлечения поставок из Российской Федерации», - говорится в ответе Минэнергоугля на запрос УНИАН.

Но тут есть другая неприятность. Эксперты считают, что технически обеспечить Украину реверсным газом можно – но ведь этот реверсный газ изначально заходит в Европу через украинскую ГТС… из России. Таким образом, по мнению специалистов, реверс панацеей от кремлевской газовой иглы не является – в частности, поставки из Словакии в настоящее время блокируются «Газпромом» на основании действующего договора со словацкой компанией Eustream, и половина мощностей газопровода из Словакии в Украину простаивает. Спор пока зашел в тупик. То есть, реализация идеи «большого» реверса остается под вопросом.

В то же время, как уверяют в Минэнергоугля, сейчас идет активная работа по проекту строительства украинско-польского магистрального газопровода «Дроздовичи – Бильче – Волица» мощностью до 8 млрд кубометров в год. «Начиная с октября 2013, специалистами ПАО «Укртрансгаз» совместно со специалистами польского оператора ГТС GAZ-SYSTEM SA проведен анализ потоков газа между Польшей и Украиной и подготовлены конкретные предложения по расширению системы газопроводов для увеличения возможных объемов поставок газа», - говорится в сообщении министерства.

Впрочем, если учесть, что переговоры по этому проекту ведутся уже не один год и, на сегодняшний день, согласно сообщению Минэнергоугля, «Укртрансгаз» и GAZ-SYSTEM SA лишь подписали «Соглашение о правилах взаимодействия», рассчитывать на его реализацию в ближайшем будущем не приходится. Кроме того, повторимся – не стоит забывать, что избыточный газ в европейских трубах обеспечивается недружелюбной к Украине РФ.

…Если с реверсом в широком смысле все непросто, то еще один вариант, озвученный властью – закупка в летний период дешевого европейского газа для заполнения ПХГ(тоже через реверс) – по идее, должен помочь. «В этом году будет деэскалация цены на газ, пропорционально падению стоимости нефти, практически двукратному. Соответственно, второй, третий и четвертый кварталы цена на газ будет снижаться. Реальная цена для Украины, без выкрутасов «Газпрома», должна быть в районе 200 долларов. Если летом 2014 года цена газа на споте была ниже 200 долларов, а нефть еще была за 100 долларов, то летом этого года может состояться откат по ценам на газ до уровня десятка лет назад. Украина в этом году будет иметь возможность выбирать, у кого купить дешевле: у европейцев или россиян. Но самая большая проблема будет не в газе, а в поиске денег на его закупку», - подчеркнул Гончар.

Что касается денег на покупку европейского газа, то Европа, вроде бы, обещала нам помочь, так как на собственные силы Украина рассчитывать не может. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный рейтинг Украины до преддефолтного с негативным прогнозом. Основная причина – проблемы с переговорами по реструктуризации части госдолга. В этой «части» - и долг перед Россией в размере 3 млрд долларов, погашение которых Москва, увы, не намерена рассрочивать. Таким образом, и заполнение ПХГ в летний период пока под вопросом.

Следующий проект, который призван помочь Украине в замене российского газа, - LNG-терминал для перевалки сжиженного газа. Его строительство в Одессе «помпезно» начало правительство Николая Азарова. Проект курировал небезызвестный Владислав Каськив. Кульминацией процесса стало подписание LNG-договора с «лыжным инструктором» Хорди Бонвехи в ноябре 2012 года. Но власть поменялась…

В Минэнергоугля на запрос УНИАН ответили так: «Украинской стороной осуществляется работа по реализации стратегически важных диверсификационных проектов. Среди таких проектов следует выделить проект сооружения LNG-терминала вблизи г. Одесса мощностью по перевалке до 10 млрд».

Скупая казенная формулировка на деле означает, что проект «заморожен», отмечают эксперты. И причин тому несколько.

Так, ранее по этому проекту Украина заключила соглашение с Азербайджаном об импорте 10 млрд кубометров газа в год на первом и до 20 млрд кубометров на втором этапе сотрудничества. Но все осталось в стадии намерений. Дело в том, что в Азербайджане добывается достаточно природного газа для выполнения потенциального контракта, но на восточном побережье Черного моря нет завода по сжижению «голубого топлива», и Азербайджану придется строить довольно капиталоемкое предприятие с нуля, полагаясь лишь на одного потребителя. При этом потребителя, на чьей территории ведуться боевые действия…

Другое препятствие «спасительному LNG» делает Азербайджан безальтернативным партнером Украины в этом проекте. Дело в том, что, хотя потенциальным источником газа для нас могли бы стать Катар или Алжир – в этих странах есть необходимые заводы и налажены контакты с перевозчиками, то в этом случае газ нужно было бы заводить в Черное море через Босфорский пролив, контролируемый Турцией. А официальная Анкара заявила, что не пропустит танкеры через Босфор. Причина – вопрос безопасности и возможные риски для жителей Стамбула и самого города, который пересекает Босфор: LNG-танкеры значительно больше нефтяных и, в случае аварий, последствия для Стамбула могут быть разрушительными.

Это – официально. И, хотя доля правды в названных рисков есть, в большей степени причина неуступчивости Турции в вопросе пропуска танкеров вдоль набережной Стамбула – то обстоятельство, что Анкара сейчас ведет активные переговоры с Москвой по «Турецкому потоку», газопроводу, призванному заменить «Южный поток», для поставок газа в Европу. Взамен от «Газпрома» турки ожидают значительных скидок на газ. Кроме того, Турция дружит с Азербайджаном, а Баку совсем не интересно, чтобы Катар вышел на потенциально его (в будущем, после того, как ситуация в нашей стране стабилизируется) рынок Украины.

Собственно, эти обстоятельства дают основания утверждать, что на ближайшие годы о проекте LNG-терминала можно забыть.

А с учетом вышесказанного, обещания украинской власти о том, что в краткосрочной перспективе (1-2 года) Украина сможет полностью отказаться от российского газа, вызывают сомнения. И в Минтопэнерго это отлично понимают. Несмотря на прошлогодние обещания политиков, министерство ответило УНИАН следующим образом: «Постановка вопроса об отказе от поставок российского природного газа является концептуально неверной. Главная задача, которая стоит перед украинской стороной, заключается в создании условий, при которых цена на природный газ, импортируемый из Российской Федерации, будет соответствовать ценам на рынке ЕС за минусом транспортной составляющей, и такая цена не должна зависеть от факторов, которые не имеют экономического обоснования».

И только в перспективе, как уточнили в министерстве, «по мере внедрения мероприятий по созданию полномасштабного рынка природного газа, которые включают максимальную диверсификацию источников этого энергоносителя и формирование конкурентной среды, украинская сторона в целом сможет отказаться от доминирования прямых контрактов с ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, можно констатировать, что за год крайне напряженных отношений с Россией украинские власти не смогли ничего сделать или начать делать для практического снижения рисков возможного перекрытия украинского газового крана Москвой. Вопреки обещаниям, и в этом году и, как минимум, в следующем, нас снова ждут напряженные переговоры и договоренности, которые Россия в любой момент может нарушить.

Фаза 2: дефицит угля ликвидируем

В прошлом году украинцы столкнулись с подзабытыми с 90-х веерными отключениями света. Причина коллапса в электроэнергетике – потеря контроля над рядом объектов генерации в оккупированной части Донбасса и то обстоятельство, что все теплоэлектростанции Украины запроектированы на потребление конкретных видов топлива. Из-за той же оккупации восточных районов страны украинские ТЭС, работающие на угле, который добывался на востоке, в настоящее время вынуждены его импортировать.

Напомним, первая попытка приобрести «черное золото» за бугром была неудачной. Законтрактованный уголь из ЮАР оказался плохо горящим и слишком дорогим. Сейчас этим контрактом занимается Генпрокуратура.

В качестве альтернативы африканскому чиновники минувшей осенью говорили еще о возможности закупки австралийского более дешевого и подходящего по горению антрацита. Но к текущему отопительному сезону приобрести уголь в Австралии не удалось: слишком долго шел бы он к берегам Украины. Поэтому недостающие объемы угля закупались в России, как бы парадоксально это в нынешней ситуации не звучало.

Логично предположить, что, так как до новых холодов уголь с Зеленого континента успел бы доплыть, энергетикам и профильному министерству стоило бы заранее договориться о поставках австралийского угля – чтобы он прибыл в украинские порты к следующей зиме.

Собственно, УНИАН об этом и спросил Минэнергоугля: какие действия предпринимаются властью, чтобы избежать нового угольного дефицита. Ответ обескуражил: «Минэнергоугля организована работа по диверсификации поставок угля путем обеспечения импорта энергетического угля не только из Российской Федерации, но и из Южно-Африканской Республики, Австралии и Польши. По поручению Министерства иностранных дел Украины посольства Украины в США, Австралии, Вьетнаме, Южно-Африканской Республике, Перу и Польше прорабатывают вопрос о возможности поставки угля этих стран для нужд украинских теплоэлектростанций».

Из этой расплывчатой формулировки можно сделать вывод, что импорт угля из РФ замораживать никто не собирается, из ЮАР «плохой» уголь может снова прийти в Украину, а судна из Австралии, судя по всему, до начала будущего отопительного сезона могут к нам не доплыть – раз вопрос пока только «обсуждается».

Итак, можно констатировать: вопрос наличия в достаточном количестве в Украине не только газа, но и угля в ближайшие месяцы с повестки дня снят не будет.

По данным Минэнергоугля, для обеспечения выполнения прогнозного баланса объединенной энергосистемы Украины на 2015 год запланировано импортировать 2 миллиона 282 тысячи тонн энергетического угля. Прогнозный баланс электроэнергии ОЭС Украины на 2015 год сформирован с учетом условий, сложившихся на конец 2014 года: предусмотрен импорт электроэнергии в объеме 3,8 млрд кВт/ч.

Напомним, что для решения «угольной» проблемы ТЭС обещали переоборудовать в экстренном режиме для работы не на дефицитном антраците, а на более доступном «газовом» угле. Тем не менее, в Минэнергоугля сообщили, что на сегодняшний день лишь «изучаются технические и экономические возможности переоборудования».

Согласно заявлению премьера Яценюка от 19 января текущего года, консультации по модернизации украинских теплоэлектростанций ведутся с Польшей. Эксперты оценивают примерно в 2 миллиарда долларов затраты на переоборудование ТЭС. Будем надеяться, что Варшава поможет нам их найти.

Минэнергоугля уверяют, что угля «газовой» марки, добываемого на подконтрольных Киеву предприятиях, в настоящее время более чем достаточно для ТЭС и ТЭЦ. Но тут – другая беда: из-за разрушенной инфраструктуры (взорванных железных дорог и мостов) его нельзя поставить на теплоэлектростанции в необходимых объемах...

Помочь справиться с дефицитом мощностей тепловой генерации (из-за потери ряда объектов в зоне АТО), по уверению чиновников, может достройка нескольких ТЭС. Но на вопрос, будет ли реализовываться этот план, в Минэнергоугля УНИАН не ответили. Да и в бюджете-2015 деньги на эти цели не предусмотрены.

Фаза 3: «украинскую энергетику спасет гидроэнергия»

Фраза в подзаголовке выше оглавляла собой несколько прошлогодних пресс-релизов госкомпании «Укргидроэнерго» – оператора отечественных гидроэлектростанций.

Подразумевалось, что свой существенный вклад в энергобаланс Украины могут внести новые гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС).

ГАЭС – искусственный водоем-резервуар на берегу реки. В течение ночи, когда потребление электроэнергии в стране снижается, используя избыточное дешевое электричество, вырабатываемое атомными станциями, ГАЭС закачивает насосами воду в резервуар. Утром, когда потребность в электроэнергии резко возрастает, вся накопленная за ночь вода из резервуара ГАЭС сбрасывается обратно в реку, раскручивая гидротубрины (как на обычной ГЭС) и производя, таким образом, электроэнергию. При и в зависимости от объемов резервуара ГАЭС, аккумулирующая станция может выдавать электроэнергию в сеть целый день либо, к примеру, утром и вечером – в часы пиковой нагрузки.

Пока что в Украине есть две действующие ГАЭС – Киевская (около Вышгорода) и Ташлыкская ГАЭС (возле Южноукраинска), еще две – Днестровская и Каневская ГАЭС – строятся, при этом, Каневская ГАЭС – это долгострой времен еще Советского Союза.

В «Укргидроэнерго» УНИАН сообщили, что строительство Днестровской ГАЭС реализовывается в настоящий момент согласно графику: «В 2014 году введен в эксплуатацию второй гидроагрегат мощностью 324 МВт, в 2015 году будет смонтирован, а в первой половине 2016 года введен в эксплуатацию 3-й гидроагрегат, что позволит успешно завершить первую очередь строительства станции».

А вот строительство Каневской ГАЭС, на которое во время Януковича даже выделялись бюджетные средства (правда, они были разворованы), пока заморожено. «Проект строительства станции имеет 100% готовность к реализации, прошел все необходимые экспертизы, в том числе и экологическую. В настоящее время, в связи со сложной финансовой ситуацией в Украине, компания занимается поиском источников финансирования для начала строительства», - подчеркнули в «Укргидроэнерго».

Иными словами, несмотря на обещания не щадить средств на достижение энергетической независимости, украинские правительство и парламент не стали закладывать средства на достройку объекта в Каневе в бюджет.

Таким образом, ввод в эксплуатацию дополнительных гидроаккумулирующих мощностей, призванный привести к сокращению потребления дорогих сырьевых ресурсов ТЭС, – отложен.

Единственное, чем пока могут обнадежить гидроэнергетики, так это планами на будущее. «Реализуемый в настоящее время проект «Второй очереди реконструкции ГЭС Днепровского каскада», а также перспективные проекты «Строительства Каховской ГЭС-2» и «Строительства каскада ГЭС на верхнем участке р. Днестр» в ближайшей перспективе дадут прирост маневренных гидромощностей, что позволит увеличить долю вырабатываемой на ГЭС электроэнергии в общем энергобалансе Украины», - отмечают в «Укргидроэнерго».

Но это, увы, перспектива нескольких лет (если не десятилетия), таким образом, на «речном направлении» в деле достижения энергонезависимости Украины пока что – полный штиль.

Фаза 4: от российского атомного топлива откажемся, АЭС запустим на полную мощность и достроим новые энергеблоки

Эксперты говорят, что для сбалансирования работы Объединенной энергосистемы Украины, в условиях дефицита топлива и гидроресурсов, что провоцирует дефицит электроэнергии, а также для экономии угля антрацитовых марок, необходимо оптимизировать использование мощностей АЭС.

На сегодня в Украине работают 4 АЭС, которые располагают 15 энергоблоками общей мощностью 13 835 МВт. Между тем, из-за низкой пропускной способности линий электропередач, не могут спасти страну от дефицита электроэнергии Хмельницкая и Ривненская АЭС (эти станции могут обеспечивать электричеством лишь прилегающие к ним области). В меньшей степени, но эта проблема характерна и для Запорожской АЭС. А на Южно-Украинской АЭС существует проблема выдачи полной мощности, что связано с внутренней системой охлаждения – недостройкой охлаждающих водоемов. Кроме этого, линии электропередач от Южно-Украинской АЭС «заточены» под энергообеспечение южных областей и… оккупированного Крыма.

В «Энергоатоме» УНИАН заверили, что до середины осени 2015 года планируется завершить работы по реконструкции линий электропередач для Ривненской АЭС. Идут работы и по соответствующим проектам реконструкций на ЗАЭС и ЮУАЭС, правда, сроки не озвучили. «Энергоатом» также рассчитывает начать реализацию программы повышения всей установленной мощности атомных станций на 4%, но первые результаты ожидаются… в 2017 году.

На первый взгляд, в атомной сфере все идет по графику, если бы не одно «но». Дело в том, что на всех работающих АЭС установлены реакторы ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, которые работают на российском ядерном топливе. В РФ уже не раз пугали, что его поставки могут быть прекращены. Альтернативным для наших реакторов ВВЭР-1000 является топливо производства американо-японской компании Westinghouse. УНИАН поинтересовался у «Энергоатома», удастся ли Украине (и в какие сроки) отказаться от российских поставок топлива для АЭС, чтобы исключить нежелательные риски.

В компании сообщили, что сейчас Южно-Украинская атомная электростанция успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. К 2018 году «Энергоатом» может полностью загрузить топливо Westinghouse на третий блок ЮУ АЭС.

На вопрос, когда топливо американо-японской компании будут осваивать остальные АЭС Украины, в «Энергоатоме» конкретно ничего не ответили, лишь уточнили: «Согласно действующему законодательству Украины, при условии положительных результатов опытной эксплуатации на энергоблоке № 3 ЮУ АЭС, будет приниматься решение о распространении опытной эксплуатации модифицированного топлива на других энергоблоках АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000».

То есть, отказ от российского ядерного топлива – проблема не одного года.

Но работа АЭС, которые могут спасти Украину от дефицита электроэнергии, напрямую связана еще и с их техническим состоянием. А большинство энергоблоков уже превысили гарантийные сроки эксплуатации. Повода для волнений нет – все энергоблоки каждые четыре года останавливаются для проведения капитального ремонта. Однако существует вопрос продления срока их службы..

В «Энергоатоме» сообщают, что сейчас «проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке к продлению сроков эксплуатации энергоблоков № 1, 2 ЗАЭС и № 2 ЮУАЭС. Также в компании отметили, что продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС Украины предусмотрено «Энергетической стратегией Украины до 2030 года», утвержденной Кабмином. Речь идет о продлении срока эксплуатации 9-ти энергоблоков АЭС Украины за 6 лет».

Таким образом, обновление и перевод атомной отрасли нашей страны с российского топлива, с учетом того, что дело это дорогостоящее, – перспектива на будущее. И она никак не отразится ни на грядущем отопительном сезоне, ни на решении проблем с энергодефицитом в текущем году. И даже в следующем.

Возможно, самое время заняться другим обещанием властей - постройкой новых энергоблоков АЭС? В первую очередь, речь идет о давно заявленном проекте по сооружению блоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС. В «Энергоатоме» ориентируются на ввод в эксплуатацию указанных объектов в 2019-2020 гг. Однако, кто будет инвестором проекта, пока неизвестно, так как ранее договор по достройке был подписан с РФ, а о других желающих вкладывать деньги в данную сферу информации нет.

Таким образом, в энергетической сфере вопросов не стало меньше. Остается надеяться, что до отопительного сезона хоть один из них решится – достройка линий электропередач с АЭС на Западной Украине.

Фаза 5: энергосбережение и тарифы как инструмент принуждения к нему

Вывести Украину на новый уровень энергонезависимости может реформа энергосбережения. Но, вместо того, чтобы обязать поставщиков услуг устанавливать счетчики и ремонтировать сети, потери энергии в которых зимой видны невооруженным глазом, правительство решило повышать энергоэффективность страны благодаря возмещению части кредитов, которые должны брать сами украинцы для обеспечения энергосбережения в частном порядке.

«Когда у нас началась экономия всех энергоресурсов, правительство не предложило ни одной программы энергоэффективности – относительно установления счетчиков, ремонта теплотрасс, утепления стен домов. Предложили только новые тарифы, которые подняли. Я это не называю реформой, просто, мы будем платить за тот сервис, который нам не предоставляют. Реформа будет, когда будет у нас действительный учет энергоресурсов, которые мы потребляем – газ, тепло... Но такого плана [у правительства] нет», - считает эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

Кабмин рассчитывает привлечь около 1,5 млрд грн частных инвестиций на повышение энергоэффективности в жилом секторе за счет внедрения различных механизмов господдержки. По словам вице-премьера Геннадия Зубко, привлечь такой объем частных средств планируется путем программы возмещения украинцам 20% от суммы кредита, полученного на приобретение негазового котла, а также части кредитов, полученных на покупку оборудования и материалов для проведения энергоэффективных мер в домах. Со своей стороны правительство выделяет на это 343,5 млн грн...

Но, пока украинцы «побегут» за кредитами, монополисты продолжат зарабатывать на нас, не думая об энергосбережении. «На данный момент монополисты не заинтересованы в сокращении энергопотребления, так как это напрямую отразится на их доходах, - поясняет директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. – У нас формирование тарифов идет по затратному принципу, предприятию выгодно не снижать себестоимость продукции, а, наоборот, повышать. Так как в тариф заложен процент прибыли. И чем больше затраты предприятия, тем больше прибыль».

Разъясним: теплогенерирующие компании имеют право заложить в тариф добавленную стоимость, к примеру, надбавку в 10% от себестоимости услуг. Если услуг оказано по себестоимости на 1000 гривень, то тариф может быть 1100 грн (что дает прибыль в 100 грн). А если те же услуги по себестоимости обходятся в 2000 грн – то тариф уже 2200, и прибыль… Сами сосчитайте.

Post scriptum

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко:

«Единственная часть энергетики, где хоть что-то позитивное происходит, это газовая сфера, где есть договоренность с Европой, где есть надежный реверс, где разработан закон о рынке газа, то есть, как минимум, идет прогресс. Что касается всего остального - я бы назвал словом катастрофа. Прошедшую зиму, благодаря очень теплой погоде, мы протянули, но, если бы было -10 градусов хотя бы полмесяца, то – все, Украина осталась бы без света и многие города – без тепла. И каких-то радостных перспектив в действиях большинства государственных органов не предвидится…»

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук:

«Плана не было год назад. Было, как говорится, - «авось как-то будет». Этот расчет на авось, к большому сожалению, перекочевал из 2014 года в 2015 год. Если бы не теплая погода… Но реальным итогом стало то, что рушится энергосистема. А энергосистема – это не только газовые сети, это и электростанции, и гидростанции, и так далее. Вымывается остаточный ресурс из этих сфер, они в таких сложных условиях быстрее изнашиваются. В полной мере страшным можно назвать то, что в прошлом году, в октябре и ноябре, мы увидели цифру – когда был 6000 мегаватт дефицит электроэнергии, когда у нас начались веерные отключения. Это – главное поражение, фактически шаг к развалу энергосистемы. И нет никакого плана, пусть они [власти] скажут, как мы будем дальше жить».

Нана Черная