Цены на нефть обвалились после роста накануне

На мировых торгах в пятницу, 27 марта,цены на нефть упали более чем на $1 за баррель после резкого роста в четверг, так как инвесторы меньше беспокоятся, что авианалеты Саудовской Аравии в Йемене вызовут перебои в поставках, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $1,18 до $58,01 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,03 до $50,40.

Читайте такжеЭнергетической независимости не будет. Еще долго В четверг нефть подорожала на 5 процентов после начала военной операции коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией против шиитской группировки хуситов в Йемене. Рост цен был вызван опасениями, что боевые действия повлияют на судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, через который в среднем в день проходит 3,8 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов.

Цены могут подняться, если бои перерастут в региональный конфликт с участием исламистов, но Баб-эль-Мандебский пролив, служащий входом в Красное море, вряд ли будет закрыт для судов, считают эксперты.

Если это все-таки произойдет, танкерам придется выбирать намного более длинный путь вокруг Африки. Между тем, по мнению аналитиков Goldman Sachs, ситуация в Йемене не окажет заметного влияния на поставки нефти, потому что объем экспорта из страны незначительный, а танкеры могут плавать в обход территориальных вод Йемена. В прошлом году Йемен добывал в среднем 145.000 баррелей в сутки.

Читайте такжеМогерини: военные действия - не решение кризиса в ЙеменеГораздо большее значение для рынка может иметь соглашение с Ираном по его ядерной программе, за чем может последовать ослабление санкций против Ирана и рост экспорта нефти, отмечают аналитики банка ANZ.