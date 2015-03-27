Порошенко хочет возобновить поставки туркменского газа

Об этом он сказал во время встречи с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

«Украина готова и заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа как альтернативного источника», - сказал Порошенко.

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Президент отметил, что отношения между Украиной и Туркменистаном находятся на высоком уровне.

В свою очередь Мередов подчеркнул, что Украина является надежным партнером для Туркменистана, и его страна стремится в дальнейшем развивать торгово-экономическое сотрудничество. Он отметил положительный опыт работы украинских компаний в различных отраслях туркменской экономики, в частности в нефтегазовой сфере, реализации крупных инфраструктурных проектов и пр.

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Порошенко обратил внимание на то, что Украина имеет мощный комплекс энергетического машиностроения, и украинские государственные предприятия заинтересованы в поставках турбин и компрессорных станций в Туркменистан.

Стороны также обсудили возможность восстановления авиасообщения между странами и развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности проведение Дней культуры.

Порошенко также пригласил туркменских инвесторов в Украину.

Мередов передал президенту Украины приглашение от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить его страну. В свою очередь Порошенко пригласил туркменского коллегу посетить Украину.