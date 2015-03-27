Украина может лишиться права на добычу углеводородов в Египте - "Нафтогаз"

Об этом говорится в сообщении НАК.

Как отметили в компании, с начала 2015 года Государственная финансовая инспекция не согласовала ряд платежей «Нафтогаза» на пополнение уставного фонда «Закордоннафтогаза», в результате чего у компании накопилась задолженность по трудовым контрактам и налогам в сумме 109 тыс. долл., что вызывает обеспокоенность египетской стороны.

«В случае невыполнения этих условий, Украина рискует потерять свои права на разработку этих месторождений, что чревато потерями инвестиций в размере не менее 260 млн грн», - сообщили в «Нафтогазе».

«Кроме того, предприятие не имеет возможности рассчитаться с подрядчиками», - подчеркнули в НАКе.

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Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в 2012 году вышел на результат добычи нефти на территории Египта в 1,614 млн баррелей.

В начале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины», Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Площадь концессионной территории составляет более 20 тыс. кв. км.

Проект добычи "Нафтогазом" нефти в Египте осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

GANOPE является государственной египетской компанией, которая владеет эксклюзивными концессионными правами на всей территории Южного Египта.