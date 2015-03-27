Украина к концу 2015 года может остаться без энергосистемы – эксперт

Об этом в ходе круглого стола, запись которого выйдет в эфир в субботу, 28 марта, в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом «УНИАН-ТВ» и Телевизионной службой новостей канала «1+1», заявил генеральный директор Центра исследований энергетики (EIR Center, Украина) Александр Харченко.

«Сегодня объективный дефицит энергосистемы как минимум составляет 3 ГВт. А если мы в следующий сезон (отопительный – УНИАН) войдем с тем ремонтом и с той ситуацией, которую мы сейчас имеем на блоках электростанций, у нас будет дефицит от 6 ГВт до 9 ГВт постоянно, который невозможно будет перекрыть каким-либо импортом электроэнергии из России и Беларуси», - сказал Харченко.

По словам эксперта, в отопительном сезоне 2015-2016 гг. может повториться ситуация с веерными отключениями электроэнергии, как это было в 90-х годах и в декабре прошлого года.

«Если энергетики не получают ресурс для того, чтобы проводить сейчас закупки топлива, угля, резервного топлива, ремонты, то мы останемся в следующем сезоне без энергосистемы в целом», - отметил эксперт.

«Это та ситуация, на которой мы, как на поезде, едем всей страной, и о которой Минэнерго и Национальная комиссия по регулированию (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ – УНИАН) думать не хочет», - подчеркнул Харченко.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-феврале 2015 года сократила добычу угля по сравнению с январем-февралем 2014 года более чем в два раза - до 4,6 млн тонн.

По данным Госстата, добыча угля в феврале 2015 года сократилась по сравнению с февралем 2014 года на 60% - до 2 млн тонн.

Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.