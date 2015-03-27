Украина за деньги МВФ может купить в Европе лишь половину требуемого газа – эксперт

Украина может закупить из Европы лишь половину природного газа от требуемых объемов к началу нового отопительного сезона - 6 млрд куб. м на 1,7 млрд долл., которые выделил ключевой кредитор страны Международный валютный фонд «Нафтогазу Украины» на приобретение импортного газа.

Об этом в ходе круглого стола, запись которого выйдет в эфир в субботу, 28 марта, в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом «УНИАН-ТВ» и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

«МВФ выделил 1,7 млрд долл. на закупку реверсного газа. Это не предусмотрено в программе с МВФ, однако это называется дополнительное финансирование «Нафтогаза Украины»… Это почти 6 млрд куб. м газа по цене 300 долл.», - сказал Корольчук.

При этом он отметил, что к началу нового отопительного сезона Украине необходимо иметь 12 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ).

«Нам в ПХГ надо закачать 12 млрд куб. м», - сказал Корольчук.

По словам эксперта, 1,7 млрд долл. на поставки газа из Европы могут закончиться к июню. В то же время он предположил, что правительство к июню ожидает получения дополнительных кредитных средств, чтобы приобретать необходимые объемы газа на европейском рынке, а не у России.

Кроме того, Корольчук назвал желание правительства прекратить закупки газа из России с 1 апреля экономически обоснованным, поскольку европейский газ для Украины обходится значительно дешевле.

Как сообщал УНИАН, 23 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что цена газа, который Украина импортирует из Европы, составляет 270 долл. за тысячу кубометров и является более выгодной для нашей страны по сравнению с ценой на российский газ.

Он также подчеркнул, что с 1 апреля Украина приостанавливает закупки российского газа, в том числе по причине неопределенности цены российского топлива.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.

Новая программа МВФ предполагает снижение дефицита госбюджета, включая НАК «Нафтогаз Украины», до 2,2% ВВП к 2020 году. В том числе на конец 2015 года дефицит предполагается на уровне 4,2% ВВП или 7,4% с учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины».