Украина может получить скидку на российский газ задним числом - Bloomberg

12:25, 27 марта 2015
Энергетика
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20 марта в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры с участием России, Украины и ЕС. Следующая встреча намечена на апрель, точная дата будет согласована позднее

REUTERS

Если новое соглашение о цене на поставляемый из России в Украину природный газ не удастся заключить до 1 апреля 2015 года, скидка на него может быть предоставлена задним числом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники. Таким образом, даже если договоренность будет достигнута в мае, скидка может быть применена с 1 апреля.

Как пишет РБК, 31 марта 2015 года истекает срок действия так называемого зимнего пакета, в том числе и срок действия предоставленной правительством РФ скидки в $100 с 1 тыс. куб. м. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что со 2-го квартала цена на газ для Украины без учета скидки может составить $348.

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Он пояснил, что, согласно действующему контракту, российская сторона может принять решение о предоставлении Украине скидки. Такое решение принимается правительством, уточнил он. Если цены на газ будут выше $330, то скидка может составить $100, если ниже, то не более 30%.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявлял, что с 1 апреля 2015 года Украина прекратит закупки российского природного газа, так как не видит смысла покупать его по ценам выше, чем в Европе.

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20 марта в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры с участием России, Украины и ЕС, где обсуждались условия поставок российского газа в Украину после завершения 31 марта действия «зимнего пакета». Все стороны оценили переговоры как конструктивные. Следующая встреча намечена на апрель, точная дата будет согласована позднее.

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