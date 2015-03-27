«Укрэнерго» сегодня контролирует российский бизнесмен Григоришин – депутат

Об этом в ходе круглого стола, запись которого выйдет в эфир в субботу, 28 марта, в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом «УНИАН-ТВ» и Телевизионной службой новостей канала «1+1», заявил депутат Верховной Рады от партии «Самопомич» Лев Пидлисецкий.

«Там (в госкомпании «Укрэнерго» - УНИАН) сейчас занимаются сменой кадров на всех уровнях. Там сейчас поменялся контролирующий олигарх … туда сейчас зашел Григоришин и расставляет все кадры. То есть они не думают о том, что будет зимой, они думают, как скорее сменить кадры на местах. Там увольнения происходят вплоть до начальников отделов», - сказал депутат.

По словам Пидлисецкого, «Укрэнерго» как национальный оператор энергосистемы Украины совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности должны сегодня заниматься разработкой энергетического баланса страны, чтобы не допустить веерных отключений электроэнергии в следующем отопительном сезоне.

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Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.