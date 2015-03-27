АЭС не смогут нарастить поставки электроэнергии из-за отсутствия новых линий - эксперт

Украинские атомные электростанции не смогут нарастить поставки электроэнергии в энергосистему страны к новому отопительному сезону из-за того, что не строятся новые линии электропередач.

Об этом в ходе круглого стола, запись которого выйдет в эфир в субботу, 28 марта, в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом «УНИАН-ТВ» и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

«Свободных линий электропередач для передачи достаточных объемов электроэнергии (с АЭС – УНИАН) не построено», - сказал Корольчук.

По словам эксперта, власти намерены пройти следующую зиму в основном за счет работы АЭС. При этом он отметил, что правительству необходимо заблаговременно начать готовиться к отопительному сезону – разработать план действий в энергетике на ближайшее время, чтобы не допустить веерных отключений электроэнергии и развала энергосистемы страны.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская»)» (№0271). Соглашением предусмотрено предоставление Украине кредита в сумме 175 млн евро на реализацию это проекта.

Справка УНИАН. Более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.