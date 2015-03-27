Украина за 20 дней марта сократила потребление газа почти на 20%

Украина с 1 по 20 марта 2015 года сократила потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 18% - до 2,376 млрд куб. м, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Как отметили в компании, промышленность, ТКЭ и бюджетные учреждения превысили лимиты потребления газа на 20%.

«Указанные категории использовали 1349,5 млн куб. м газа при запланированном объеме 1128,2 млн куб. м (факт прошлого года – 1600,8 млн куб. м)», - говорится в сообщении.

При этом население использовало за 20 дней марта 1,027 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Согласно сообщению, наибольшее превышение лимитов потребления газа наблюдалось в Ривненской (+239%), Черкасской (+113%) и Харьковской (+46%) областях.

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Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует, что общий объем потребления газа в стране в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров.

В целом по итогам 2014 года Украина сократила потребление природного газа по сравнению с 2013 годом на 16% - до 42,6 млрд куб. м с 50,4 млрд кубометров годом ранее.