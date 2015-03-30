Яценюк: Государство поставит в "Укрнафте" и "Укртранснафте" иностранный менеджмент
Глава правительства Арсений Яценюк заявил, что в таких государственных компаниях, как Укрнафта и Укртранснафта, будет "качественный иностранный менеджмент".
Об этом Яценюк заявил в интервью телеканала ICTV, пишет Украинская правда.
"Новый подход государства к государственным компаниям - Укрнафты, Укртранснафты, Укртатнафты и всех - государство восстанавливает свое управление, мы уважаем права других акционеров, получаем и распределяем дивиденды и мы ставим новый, качественный иностранный менеджмент", - заявил Яценюк.
Также Яценюк отметил что дал поручение созвать общее собрание акционеров на "Укрнафти" и других компаниях, где необходимо определить, как распределить дивиденды.
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"На Укрнафте будет новое руководство, оно должно избираться за счет международного аудита, за профессиональных людей, которые имеют серьезную международную репутацию", - отметил он.
По его словам, "мы (правительство) приняли решение, что теперь все руководители госкомпаний должны избираться только на открытом конкурсе".
"Публично, в прямом эфире, и тут уже не получится вставлять (в руководство) кума, брата или свата", - добавил Яценюк.