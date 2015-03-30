Цены на нефть падают и находятся ниже $56

Мировые цены на нефть снижаются утром в понедельник, 30 марта.

Об этом сообщает Газета.ru.

На 8.30 мск стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI понизилась на 1,56%, до $48,11 за баррель.

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