Нефть дешевеет из-за прогресса в переговорах Запада и Ирана о ядерной программе

Нефть дешевеет в понедельник на фоне продолжающихся переговоров Ирана и "шестерки" мировых держав по ядерной программе Тегерана, в случае успеха которых с Ирана могут быть сняты санкции, что приведет к увеличению предложения на нефтяном рынке, пишет Рейтер.

К 09.19 по киевскому времени фьючерсы на Brent подешевели на $0,54 до $55,87 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,97 до $47,90.

В пятницу они снизились сразу на 5 процентов, поскольку рынок стал закладывать в котировки возможность заключения соглашения с Тегераном.

Читайте такжеЗапад заявляет о прогрессе в переговорах с Ираном, но на "плохую сделку" не пойдет"Любое ослабление иранских нефтяных санкций может привести к росту экспорта на и так перенасыщенный рынок и дальнейшему давлению на цены", - считают в банке ANZ.

Представители Ирана и "шестерки" - США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и России - продолжат в понедельник переговоры в Лозанне. Стороны добились некоторого прогресса, однако по-прежнему остаются разногласия, которые могут помешать достичь договоренности к крайнему сроку 31 марта.