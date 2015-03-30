Украина готова продолжить покупать российский газ по зимним соглашениям

НАК «Нафтогаз Украины» приветствует предложение Еврокомиссии продлить до конца следующего осенне-зимнего периода действие соглашения «зимнего пакета» о поставках российского газа в Украину, которое было подписано в Брюсселе 31 октября 2014 года, говорится в сообщении компании.

«В поддержку этого предложения и с целью обеспечения сотрудничества между компаниями, «Нафтогаз» направил ОАО «Газпром» письмо, в котором предложил рассмотреть возможность продления действия «зимнего пакета», - говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что 27 марта 2015 года украинская сторона получила от вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича письмо, в котором говорится о его предложении российской стороне оставить в действии текущий механизм ценообразования на российский газ, поставляемый «Газпромом» для украинских потребителей.

«Вице-президент Шевчович также сообщил украинской и российской сторонам о готовности Еврокомиссии провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в середине апреля», - отмечается в сообщении НАК.

«Нафтогаз» подтверждает готовность принять участие в такой встрече для обсуждения указанных предложений.

Читайте такжеУкраина рассчитывает на российский газ по 250 долларов - министрКак сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, решение об условиях и цене закупки российского газа для Украины может быть согласовано и подписано уже к середине апреля, а срок его действия составит год – до лета 2016 года.

Ранее министр сообщил, что с 1 апреля Украина приостанавливает закупку российского газа, поскольку 1 апреля заканчивается действие так называемого «зимнего» пакета, по условиям которого Украина осуществляла импорт газа из России в период с 1 ноября 2014 года.

20 марта в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по выработке условий и возможной цены российского газа для Украины в рамках так называемого "летнего пакета" - с 1 апреля 2015 года. Переговоры прошли в формате Украина - Евросоюз - Россия, на уровне министров энергетики и при участии еврокомиссара по вопросам энергетики.

Стороны согласились с тем, что условия "зимнего пакета" выполняются в полном объеме, а условия "летнего пакета" являются предметом обсуждения на уровне экспертных групп.