Нафтогаз обнародовал отчет об убытках за два года

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в 2013 году получил 17,957 млрд грн чистого убытка, а 2012 год закончил с 31,466 млрд грн чистого убытка.

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2012-2013 гг., аудированной компанией Deloitte&Touche.

Согласно отчету, доход «Нафтогаза» от реализации продукции в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 75,899 млрд грн с 105,038 млрд грн. Операционный убыток компании в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 7,336 млрд грн с 22,183 млрд грн.

Доход «Нафтогаза» от транзита российского газа в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 30,315 млрд грн с 32,594 млрд грн. Доход от транзита нефти в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом до 1,411 млрд грн с 1,23 млрд грн. Доход от оптовой и розничной продажи природного газа в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 36,447 млрд грн с 63,244 млрд грн.

Также в отчете указывается, что на выплаты компенсаций членам правления «Нафтогаза», которых в 2013 году насчитывалось 14 человек, ушло 11 млн грн. В 2012 году членов правления насчитывалось 11 человек, на выплату компенсаций ушло 9 млн грн.

Читайте такжеУкраина готова продолжить покупать российский газ по зимним соглашениямКроме этого, в отчете отмечается, что в 2013 году «Нафтогаз» потратил 160 млн грн на благотворительность и поддержку социальной сферы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают 90% газа и нефти в стране.

Согласно аудированной отчетности за 2011 год, чистая прибыль «Нафтогаза Украины» составила 10,535 млрд грн, тогда как 2010 год компания завершила с чистым убытком 12,155 млрд грн.