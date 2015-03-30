Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ

Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз».

«По оперативной информации, по состоянию на 6:00 30 марта отбор газа из отечественных газохранилищ не осуществляется, запасы голубого топлива составляют 7,712 млрд куб. м, что на 7,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», - говорится в сообщении.

Как отметили в «Укртрансгазе», в марте 2015 года из газовых хранилищ Украины было отобрано 0,460 млрд. куб. м, что почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, с начала отопительного сезона Украина потребила более 9,1 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября 2014 года начала отбор газа из подземных газохранилищ.

В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.