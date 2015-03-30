Кабмин разрешил «Нафтогазу» просрочивать валютные платежи

Кабинет министров Украины разрешил превышать установленные законом сроки оплаты по внешнеэкономическим операциям для госхолдинга «Нафтогаз Украины» и по военному государственному заказу.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, превышение сроков оплаты может возникать в связи с условиями контракта, по которому расчет производится по факту поставки и подписанию соответствующих актов.

В то же время, постановление обязывает «Нафтогаз» ежемесячно предоставлять отчеты о просроченных платежах в Министерство финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 марта приняла в первом чтении и за основу правительственный законопроект "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" (относительно валютного регулирования и валютного контроля)».

Законопроектом предусмотрены сокращение предельного срока зачисления экспортной выручки за поставленный товар до 90 со 180 календарных дней и передача функции разрешительного органа по продлению этих сроков от Министерства экономического развития и торговли Национальному банку Украины.

Также в законопроекте предлагается сократить сроки возврата предоплаты по импорту со 180 до 90 календарных дней и передать функцию продления этих сроков от Минэкономразвития Нацбанку. В частности, по импортным операциям резидентов, осуществляемым на условиях отсрочки поставки и если такая отсрочка превышает 90 календарных дней (ранее - 180) с момента проведения авансового платежа, законопроектом предлагается также оформлять индивидуальную лицензию Нацбанка вместо требуемого ранее заключения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере экономического развития.