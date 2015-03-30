Миллер предложил властям РФ продлить газовую скидку для Украины на три месяца

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«В «Газпром» письмом обратился НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой о продлении 100 долл. скидки на поставки нашего газа в Украину. Такая скидка была предоставлена в конце октября прошлого года по результатам переговоров Украины, России, Еврокомиссии. Скидка была предоставлена на 5 месяцев, и срок ее действия заканчивается завтра, 31 марта», - сказал Миллер.

По его словам, предоставление такой скидки предусмотрено действующим контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом» от 2009 года, и данный вопрос находится в исключительной компетенции правительства РФ.

«Сегодня «Газпром» письмом обратился в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении скидки для поставок российского газа в Украину сроком на три месяца», - сказал Миллер.

Он считает, что срок 3 месяца является оптимальным, так как наступает весенне-летний сезон, а также наблюдается высокая динамика изменения цен на внешних рынках на газ.

Как сообщал УНИАН, 30 марта НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что приветствует предложение Еврокомиссии продлить до конца следующего осенне-зимнего периода действие соглашения «зимнего пакета» о поставках российского газа в Украину, которое было подписано в Брюсселе 31 октября 2014 года.

«В поддержку этого предложения и с целью обеспечения сотрудничества между компаниями, «Нафтогаз» направил ОАО «Газпром» письмо, в котором предложил рассмотреть возможность продления действия «зимнего пакета», - говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что 27 марта 2015 года украинская сторона получила от вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича письмо, в котором говорится о его предложении российской стороне оставить в действии текущий механизм ценообразования на российский газ, поставляемый «Газпромом» для украинских потребителей.

«Вице-президент Шевчович также сообщил украинской и российской сторонам о готовности Еврокомиссии провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в середине апреля», - отмечается в сообщении НАК.

«Нафтогаз» подтверждает готовность принять участие в такой встрече для обсуждения указанных предложений.

По словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, решение об условиях и цене закупки российского газа для Украины может быть согласовано и подписано уже к середине апреля, а срок его действия составит год – до лета 2016 года.

Ранее министр сообщил, что с 1 апреля Украина приостанавливает закупку российского газа, поскольку 1 апреля заканчивается действие так называемого «зимнего пакета», по условиям которого Украина осуществляла импорт газа из России в период с 1 ноября 2014 года.

20 марта в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по выработке условий и возможной цены российского газа для Украины в рамках так называемого "летнего пакета" - с 1 апреля 2015 года. Переговоры прошли в формате Украина - Евросоюз - Россия, на уровне министров энергетики и при участии еврокомиссара по вопросам энергетики. Стороны согласились с тем, что условия "зимнего пакета" выполняются в полном объеме, а условия "летнего пакета" являются предметом обсуждения на уровне экспертных групп.