«Нафтогаз» за два убыточных года выплатил членам правления компенсации на 20 миллионов

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» перечислил на выплаты компенсаций членам правления НАК, которых в 2013 году насчитывалось 14 человек, 11 млн грн. В 2012 году членов правления насчитывалось 11 человек, на выплату компенсаций ушло 9 млн грн.

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2012-2013 гг., аудированной компанией Deloitte&Touche.

Читайте такжеКабмин разрешил «Нафтогазу» просрочивать валютные платежиТакже в отчете отмечается, что в 2013 году НАК получила 17,957 млрд грн чистого убытка, а 2012 год закончил с 31,466 млрд грн чистого убытка.

Согласно отчету, доход «Нафтогаза» от реализации продукции в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 75,899 млрд грн с 105,038 млрд грн. Операционный убыток компании в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 7,336 млрд грн с 22,183 млрд грн.

Читайте такжеМиллер предложил властям РФ продлить газовую скидку для Украины на три месяцаНапомним, «Нафтогаз» потратит в 2015 году на аренду 33 автомобилей, включая 4 авто представительского класса, 14,6 млн грн. Кроме того, НАК объявила конкурс на закупку услуг мобильной связи и печати собственного журнала на 1,4 млн грн.

В октябре 2014 года экс-глава НАК Олег Дубина отсудил у госкомпании 22,7 миллиона гривен материальной помощи за «эффективное управление госимуществом» в 2009 году. Суд установил, что содержание трудового контракта, который был подписан в 2008 году между Дубиной и Минтопэнерго, не противоречит актам гражданского законодательства. Контрактом было предусмотрено, что руководителю «Нафтогаза» выплачивается материальное вознаграждение за счет части прибыли, которая остаётся в распоряжении компании. Размер вознаграждения составлял 1% чистой прибыли.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают 90% газа и нефти в стране.

Согласно аудированной отчетности за 2011 год, чистая прибыль «Нафтогаза Украины» составила 10,535 млрд грн, тогда как 2010 год компания завершила с чистым убытком 12,155 млрд грн.