«Укртрансгаз» за год уменьшил кредитный портфель в 2 раза

Оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз», за 2014 год вдвое уменьшила кредитный портфель в гривне - до 0,535 млрд грн с 1 млрд грн по состоянию на 1 января 2014 года.

Как отмечается в сообщении госкомпании, аналогичная ситуация с кредитным портфелем «Укртрансгаза» в иностранной валюте, на начало 2014 года он составлял 90,8 млн долл., на начало текущего года – 45,3 млн долл.

Согласно планам компании, на 1 апреля 2015 года кредитный портфель «Укртрансгаза» в иностранной валюте будет составлять не более 30 млн долл.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в январе-сентябре 2014 года получил чистый убыток 795,147 млн грн, тогда как аналогичный период 2013 года компания закончила с чистой прибылью 199,848 млн грн.

Компания по состоянию на сентябрь 2014 года предоставила своим кредиторам в качестве залога природный газ на общую сумму 500 млн грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».