Рост нефтедобычи в США стал рекордным более чем за 100 лет

Это самые быстрые темпы роста добычи с 1900 г., когда EIA начала собирать данные, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Наибольший прирост произошел благодаря Северной Дакоте, Техасу и Нью-Мексико, где использование метода гидроразрыва пласта в месторождениях сланцевых пород за последние шесть лет позволило превратить США из чистого импортера нефти в чистого экспортера, указывает издание.

Устойчивый рост добычи нефти в США стал одной из причин резкого падения мировых цен на нефть. Сейчас запасы нефти в США находятся на самом высоком уровне более чем за 80 лет. По данным EIA, заполнено почти 70% нефтехранилищ страны.

По данным EIA, добыча нефти будет расти и в этом году, и в следующем, однако ожидается, что темпы роста будут не настолько высокими, как в 2014 г., когда они составили 16%. «Годовой объем производства сырой нефти будет расти более медленными темпами – на уровне 8,1% в этом году и 1,5% в следующем году, согласно последнему краткосрочному прогнозу EIA», - следует из доклада.

Рост добычи сланцевой нефти в США, в частности, сдерживает рост цен на нефть. Как писало агентство Moody's, снижение цен – структурное явление. Спрос падает из-за торможения экономик еврозоны, Японии и Китая. Из-за низкого спроса на нефть к середине года ее коммерческие запасы могут достичь 2,83 млрд баррелей, подсчитали в Международном энергетическом агентстве. В последний раз такое было в августе 1998 г. Тогда баррель стоил $13,88, что эквивалентно $19,18 сегодня.

Производительность скважин у американских нефтедобытчиков выросла на 50% за последние пять лет, поэтому резкое сокращение количества эксплуатируемых буровых установок не означает непременного и существенного сокращения добычи, отмечает в последнем недельном отчете по мировой энергетике Bank of America Merrill Lynch.

По данным компании Baker Hughes за неделю по 27 марта, в США эксплуатировалось 813 буровых нефтяных установок против 1487 годом ранее и максимальных 1609 в начале октября 2014 г. Однако компании сейчас увеличивают количество пробуренных, но незавершенных скважин в ожидании, когда повышение цен на нефть позволит ввести их в строй и таким образом продолжить наращивание объемов добычи, указывают аналитики BofA Merrill Lynch.

Благодаря сектору сланцевой добычи предложение нефти теперь более гибко реагирует на цены, пишут они, ожидая, что средний рост сланцевой добычи составит в 2015 г. 460 000 баррелей в день. Со II квартала она начнет сокращаться и в конце года будет на 200 000 баррелей в день ниже, чем в конце 2014 г. Из-за этого цена нефти WTI в IV квартале может подняться до $57 за баррель, а спрэд между WTI марками и Brent – сократиться.

Но та же возросшая гибкость означает восстановление добычи в 2016 г., из-за чего средняя цена нефти WTI, по прогнозу BofA Merrill Lynch, останется в следующем году на уровне $57. Сегодня баррель WTI стоит $48,09. Половина нынешней сланцевой добычи рентабельна при цене $40 за баррель, оценивает BofA Merrill Lynch.