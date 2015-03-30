Порошенко обещает реформы и прозрачный режим управления на госпредприятиях ТЭК

Об этом президент заявил на четвертом заседании Национального совета реформ, передает пресс-служба главы государства. Он назвал важным принятие изменений в Закон об акционерных обществах, которые позволят восстановить контроль государства на своих предприятиях и построить прозрачную систему их работы.

Читайте такжеГосударство закрывает рынок для украинского угля, удерживая необоснованно низкие тарифы в энергетике - Волынец"В ближайшее время сможем прийти к тому, о чем мы говорили с начала создания коалиции - прозрачного режима управления государственной собственностью", - сказал президент, отметив, что этому будут способствовать как уже сделанные шаги, так и проведение открытых и прозрачных конкурсов по отбору руководителей таких предприятий, участие в управлении государственными предприятиями иностранцев.

"Думаю, что это то, что хотят сегодня слышать об Украине инвесторы", - констатировал Петр Порошенко.

По мнению президента, такой подход должен применяться во всех направлениях жизнедеятельности государства, на стратегически важных предприятиях. "Важно, чтобы такой подход применялся не только к отдельным предприятиям отраслей, но и ко всему топливно-энергетическому сектору", - подчеркнул он.