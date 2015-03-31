Демчишин и конгрессмены США обсудили реформы в энергетической сфере

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров. Также стороны обговорили ход реформ в энергетической сфере, в частности в рамках сотрудничества Украины с МВФ.

Читайте такжеЕврокомиссия ожидает второго раунда газовых переговоров до конца апреляМинистр поблагодарил за помощь со стороны США и Канады по разработке Национального плана реагирования на чрезвычайные ситуации в топливно-энергетическом комплексе в осенне-зимний период 2014/2015 годов.

Министр проинформировал, что компанией НАК "Нафтогаз Украины" проводится работа с рядом европейских стран по диверсификации поставок природного газа в Украину, и на сегодняшний день общий объем ежегодных реверсных поставок газа из стран Европы (Польши, Словакии, Венгрии) составляет 8 млрд кубометров.

Владимир Демчишин подчеркнул важность для Украины сотрудничества с компанией Westinghouse с целью дальнейшей диверсификации источников ядерного топлива на украинские АЭС.

Во встрече с иностранной стороны приняли участие Фред Аптон - конгрессмен, председатель комитета по вопросам энергетики и торговли, Питер Уэллс - конгрессмен, член комитета по вопросам энергетики и торговли, член комитета по вопросам контроля и правительственных реформ.