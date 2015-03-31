Цены на нефть обвалились в преддверии решения по иранской ядерной программе

На мировых торгах во вторник, 31 марта, цены на нефть снижаются в преддверии решения по иранской ядерной программе, передает Reuters.

Так, стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI уже понизилась на 1,38%, до $48,01 за баррель. Нефть марки Brent с поставками в мае подешевела на 0,94% - до $55,90 за баррель.

Читайте такжеИран выбирает снятие санкцийПолитдиректор МИД Ирана Хамид Баядинежад в ночь на вторник заявил, что переговоры "шестерки" и Ирана по ядерной программе продолжатся ночью. Политическую часть всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе, о заключении которого стороны договорились еще в конце 2013 года, должны были согласовать к 24 марта. Однако в ходе последнего продолжающегося раунда сроки были сдвинуты.

Стороны прилагают дипломатические усилия по выработке политических рамок будущего соглашения по иранской ядерной программе в срок до конца марта. Таким образом, у переговорщиков остается менее 24 часов до истечения намеченного дедлайна.

Как отмечают эксперты, Иран накопил значительные запасы нефти и может немедленно увеличить экспорт, если санкции будут сняты.

Иран может увеличить добычу нефти примерно на 500 тыс. баррелей в день в срок от трех до шести месяцев в случае снятия санкций и еще на 700 тысяч баррелей в течение еще одного года, прогнозируют эксперты.