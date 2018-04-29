«Укргаздобыча»: Еремеев vs государство

Уже неделю не утихают скандальные новости об «Укрнафте» - крупнейшей нефтедобывающей компании страны. Предприятие обвиняют в невыплате дивидендов, рентных платежей, слишком усиленной охране. Виноват во всем – «неэффективный» менеджмент. Именно в руководстве – корень зла и всех проблем «Укрнафты», уверены в Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Представители НАК неоднократно подчеркивали, что «государству необходимо вернуть контроль над добывающей компанией». С этой целью Верховной Радой был принят законопроект №2273, предусматривающий снижение кворума для всех акционерных обществ до 50% + 1 акция. На прошлой неделе документ подписал президент Украины Петр Порошенко. Вступление закона в силу даст возможность НАК проводить собрания акционеров, не дожидаясь представителей миноритарных акционеров. Напомним, «Укрнафта» - государственная компания, 50% + 1 акция принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», около 43% контролируют структуры бизнесмена Игоря Коломойского.

Но будет ли эффективна работа «Укрнафты» под руководством государственных служащих?

Чтобы ответить на этот вопрос можно посмотреть на «дочку» НАК – «Укргаздобычу». Несмотря на то, что 100% компании принадлежат государству в лице «Нафтогаза», фактически предприятием управляют ставленники народного депутата Игоря Еремеева.

Напомним, в декабре прошлого года прокуратура Киева и СБУ задержали генерального директора Сергея Костюка за злоупотребление служебным положением. Руководитель госкомпании продавал сжиженный газ компании Еремеева в обход аукционов, по прямым контрактам. Помимо этого, сделки заключались по заниженной цене. Это повлекло убытки для государства на сумму более чем 23 млн грн, сообщили в прокуратуре. В этой ситуации интересна необыкновенная лояльность со стороны «Нафтогаза». После того, как Костюка отпустили под залог, «Нафтогаз» не только его не уволил (и даже не отстранил), но и попытался оправдать действия нерадивого руководителя. По словам исполнительного директора НАК – главы наблюдательного совета «Укргаздобычи» Андрея Пасишника, это были вынужденные меры, поскольку предприятие было под угрозой затоварки.

Странно, что эти «вынужденные меры» пришлись именно на компанию Еремеева. Неужели на топливном рынке не было других желающих покупать сжиженный газ по низким ценам? Складывается ощущение, что НАК выгодно лояльное Еремееву руководство «Укргаздобычи». Для понимания полной картины необходимо учитывать, что до прихода в «Нафтогаз» Андрей Пасишник работал топ-менеджером в группе компаний «Континиум» Игоря Еремеева.

Еще одним интересным фактом является избирательный подход государства к требованиям по выплатам. В то время как «Нафтогаз» постоянно акцентирует внимание на выплате дивидендов «Укрнафты» (компания должна заплатить до 10 апреля), его дочернее предприятие не платит дивиденды уже три года! В апреле 2013 года «Нафтогаз» утвердил годовой баланс «Укргаздобычи» за 2012 год, согласно которому «дочка» НАК должна была направить 30% чистой прибыли на выплату дивидендов государству. Однако это не устроило руководство госкомпании – она опротестовала решение через суд.

Напомним, в декабре 2012 года дочернее предприятие «Нафтогаза» «Укргаздобыча» реорганизовалось в публичное акционерное общество.

Согласно уставу ПАО «Укргаздобыча», компания является правопреемником всех имущественных прав и обязательств ДК «Укргаздобыча». НАК же в свою очередь является компанией-основателем ПАО – ей принадлежат корпоративные права в отношении «Укргаздобычи». «Поскольку корпоративные права в уставном капитале ПАО «Укргаздобыча» принадлежат именно НАК, а не государству, на эту компанию не распространяется действие закона «Об управлении объектами государственной собственности» и, соответственно, «Укргаздобыче» не обязательно платить не менее 30% чистой прибыли в госбюджет», - пришел к выводу суд.

Попытки «Нафтогаза» опротестовать решение суда успехом не увенчались. Фактически, «Укргаздобыча» вышла из государственной собственности. Однако представители НАК предпочитают замалчивать этот факт, а многочисленные депутаты-еврооптимисты такие «бревна» не замечают.

Петр Семичастный