Россия путем ядерного договора с Венгрией пытается расколоть Евросоюз - СМИ

Россию заподозрили в «покупке влияния» в Евросоюзе из-за займа Венгрии в размере €10 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Times.

Как отмечает издание, официально эти средства выделяются Москвой для расширения АЭС «Пакш», единственной в Венгрии атомной электростанции. Однако критики утверждают, что заем является частью российских усилий по развалу единства в ЕС на фоне наихудшего противостояния Москвы и Запада со времен «холодной войны».

Читайте такжеРоссия станет единственным поставщиком ядерного топлива в ВенгриюСторонники "ястребиной политики" в Евросоюзе, в том числе Великобритания, Польша и страны Балтии, опасаются, что Россия «выводит» такие государства, как Греция и Кипр, из единого «фронта», созданного Брюсселем в связи с действиями Москвы в Украине. Экс-госсекретарь Венгрии по вопросам окружающей среды Золтан Иллеш заявил, что в действительности речь идет о «финансовой сделке», с помощью которой Россия «покупает влияние».

Ранее сообщалось, что Венгрия согласовала с ЕС поставки российского топлива для АЭС «Пакш».