«Энергоатом» готов содействовать ГПУ в проверке деятельности компании

Об этом говорится в письме компании от имени президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского на имя генерального прокурора Украины Виктора Шокина, текстом которого располагает УНИАН.

Компания напоминает, что Генпрокуратура уже открыла уголовное производство по возможным фактам злоупотреблений чиновниками Кабинета министров в ответ на публичные заявления Гордиенко.

«В своих заявлениях господин Гордиенко, называя сумму похищенных средств в размере 7,58 млрд грн, также указывал и на известные ему злоупотребления в «Энергоатоме», при этом озвучивая разные суммы похищенных средств. Учитывая изложенное, «Энергоатом» информирует о полной открытости и содействии в проверке заявленной господином Гордиенко информации в рамках уголовного производства», - говорится в письме.

Также «Энергоатом» проинформировал Генпрокуратуру о проведении специалистами Госфининспекции ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании за период с 1 сентября 2013 года по 31 января 2015 года, которая не закончена, а приостановлена по инициативе Госфининспекции до 31 марта.

Помимо того, в письме президента «Энергоатома» в адрес экс-главы Госфининспекции Гордиенко, также имеющемся в распоряжении УНИАН, компания обращает внимание на путаницу в цифрах, озвученных в публичных заявлениях о компании.

«В тексте Вашего заявления, озвученного во время отчета в Верховной Раде Украины 18 марта 2015 года, приводилась информация о проверке компаний «Энергоатом», «Атомкомплект» и всех АЭС Украины, и уже выявленных предварительных убытках по коррупционной схеме на сумму более 100 млн грн. Эту информацию Вы также озвучили в эфире программ «Шустер Live» 20-21 марта на ТК«112» и «Подробности недели» 22 марта 2015 года на телеканале «Интер». При этом, в эфире «Подробностей недели» Вы заявили, что в «Энергоатоме» украдено уже 500 млн гривень», - говорится в письме.

Также в своем письме Недашковский отметил, что компания до сих пор не получила ни справки, ни акта ревизии Госфининспекции, как этого требует действующее законодательство Украины. «Негативная информация о деятельности «Энергоатома», которую Вы распространили, порочит деловую репутацию компании, наносит ущерб ее имиджу в глазах украинского общества и международных партнеров. Поэтому прошу Вас сообщить, на чем основывались ваши публичные заявления о якобы фактах и размерах нанесенного ущерба компании», - отмечается в письме.

По информации источников в компании, «Энергоатом» расценивает заявления Гордиенко как заказ с целью дестабилизировать работу компании в пользу так называемой пятой колонны, которой мешают международные проекты и реализуемая «Энергоатом» программа по замещению продукции российского производства.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров, в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти, инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от исполнения своих обязанностей.

Руководству ведомства вменяли в вину три пункта - необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребление аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией.

В ответ отстраненный от должности глава Госфининспекции Гордиенко сообщил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму более 7,5 млрд грн. Речь шла, по словам Гордиенко, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму более 4,5 млрд грн.

В свою очередь премьер-министр Украины Арсений Яценюк сразу же обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Шокину с тем, чтобы Генпрокуратура начала расследование высказанных обвинений против правительства.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.