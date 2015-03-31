«Нафтогаз» занизил сумму долга перед «Укрнафтой» за 10 миллиардов кубометров газа - заявление компании

НАК «Нафтогаз Украины», впервые признавшая использование принадлежащего «Укрнафте» газа в объеме 10 млрд куб. м, заявила о долге перед «Укрнафтой» в размере 3,7 млрд грн, однако в «Укрнафте» считают такую оценку существенно заниженной.

Об этом сказано в пресс-релизе «Укрнафты», размещенном на официальном сайте компании.

«ПАО "Укрнафта" считает заниженным денежный показатель задолженности НАК "Нафтогаз Украины" перед Обществом», - сказано в пресс-релизе. При этом уточняется, что сам факт признания «Нафтогазом» долга перед «Укрнафтой» является положительным шагом в разрешении конфликтной ситуации вокруг компании за потребленный в 2006-2011 годах газ.

В «Укрнафте» назвали сомнительной формулу расчета долга, поскольку в 2006-2007 годах цены на природный газ «Укрнафты» законом вообще не регулировались.

«Соответственно, цены на такой газ Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не устанавливались и не могли устанавливаться (в данном случае речь идет о почти 3,5 млрд куб. м газа), - подчеркнула компания в пресс-релизе.

Кроме того, постановления НКРЭКУ об установлении цен на газ, добываемый «Укрнафтой» в 2008-2011 годах, отменены в судебном порядке, поскольку суды установили, что такие цены не были экономически обоснованными и справедливыми, а НКРЭКУ нарушила требования закона, утвердив их в размере ниже себестоимости продукции.

Одновременно суды подтвердили, что у «Укрнафты» существует гарантированное законом право на получение справедливой компенсации за добытый газ.

Читайте также«Укрнафта» опровергает информацию о требовании одного из акционеров отменить выплату дивидендов"Расчет НАК «Нафтогаз Украины» своих обязательств с привязкой к ценам НКРЭКУ указывает на попытку ввести в заблуждение потенциальных инвесторов, органы государственной власти и общество в целом. Такие действия не способствуют улучшению ситуации в нефтегазовой промышленности Украины", - сказано в пресс-релизе компании.

Как сообщал УНИАН, 30 марта «Нафтогаз Украины» опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах.

Согласно документу, «Нафтогаз» в 2013 году получил 17,96 млрд грн чистого убытка, а в 2012-м - 31,46 млрд грн чистого убытка.

Впервые в отчетности крупнейший энергетический госхолдинг Украины признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа, из-за чего задолжал ей 3,7 млрд грн.

Ранее «Нафтогаз» отрицал существование долга перед «Укрнафтой», а последняя называла самовольное использование НАКом ее газа хищением.