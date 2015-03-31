Демчишин планирует в апреле вывезти 500 тысяч тонн угля из зоны АТО
Как ожидается, поставки угля пополнят запасы на складах теплоэлектростанций, которые на текущий момент составляют около 200 тыс. тонн, что является рекордно низким показателем для Украины
Украина планирует в апреле вывезти из шахт, расположенных в зоне проведения антитеррористической операции, порядка 500 тыс. тонн угля, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
"Довольно большие объемы сейчас поступают, логистика была налажена. Я думаю, что по месяцу (апрелю - УНИАН) мы получим где-то 500 тыс. тонн", - сказал Демчишин, добавив, что речь идет о наиболее дефицитной марке угля – антраците.
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Как ожидается, поставки угля пополнят запасы на складах теплоэлектростанций, которые на текущий момент составляют около 200 тыс. тонн, что является рекордно низким показателем для Украины.