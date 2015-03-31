Демчишин планирует в апреле вывезти 500 тысяч тонн угля из зоны АТО

Украина планирует в апреле вывезти из шахт, расположенных в зоне проведения антитеррористической операции, порядка 500 тыс. тонн угля, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Довольно большие объемы сейчас поступают, логистика была налажена. Я думаю, что по месяцу (апрелю - УНИАН) мы получим где-то 500 тыс. тонн", - сказал Демчишин, добавив, что речь идет о наиболее дефицитной марке угля – антраците.

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Как ожидается, поставки угля пополнят запасы на складах теплоэлектростанций, которые на текущий момент составляют около 200 тыс. тонн, что является рекордно низким показателем для Украины.