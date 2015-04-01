Минэкологии требует от компании Ставицкого компенсации убытков

Министерство экологии и природных ресурсов Украины подало иски в суды на компанию «Голден Деррик», связанную с семьей экс-президента Украины Виктора Януковича, с требованием компенсировать государству убытки, нанесенные в связи с незаконным владением долями в Сахалинском газовом месторождении, которые сейчас переданы госкомпании «Надра Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко.

«Мы подали иски по возмещению убытков, которые государство понесло за время незаконного пребывания доли в собственности «Голден Деррик», - сказал Шевченко. При этом он подчеркнул, что государство недополучило десятки миллионов гривен дохода за время, когда доли на указанное месторождение принадлежали компании «Голден Деррик».

«Мы сейчас пытаемся удержать с «Голден Деррик» эти средства», - добавил Шевченко. При этом он напомнил, что государство ранее вернуло в собственность национальной акционерной компании «Надра Украины» все три доли в Сахалинском газовом месторождении, что позволит государству и госкомпании увеличить свои доходы.

Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик».

У «Надра Украины» было три судебных дела по возврату государственных активов на этом месторождении. Два из них компания выиграла в декабре 2014 года, а третий – в январе этого года.

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По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» был заключен ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило разорвать его и вернуть активы государству.