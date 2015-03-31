Прибыль "Газпрома" упала в 3,3 раза

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2014 году снизилась в 3,3 раза — до 188,980 миллиарда рублей, следует из отчета компании, передает РИА Новости.

Выручка компании в 2014 году составила 3,990 триллиона рублей против 3,933 триллиона рублей годом ранее.

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Долгосрочные обязательства "Газпрома" по состоянию на конец 2014 года составили 1,705 триллиона рублей против 1,246 триллиона на конец 2013 года, краткосрочные обязательства — 1,455 триллиона рублей против 1,239 триллиона рублей соответственно.

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Общая сумма займов, полученных компанией в течение 2014 года, составила 187,3 миллиардов рублей, общая сумма погашенных займов и выплаченных по ним процентов в течение года — 375,3 миллиарда рублей.