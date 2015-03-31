Украина хочет взять кредиты для закачки газа в летний период

Украина ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами о предоставлении кредитов для закачки природного газа в подземные хранилища в летний период, чтобы создать необходимый запас топлива на следующий отопительный сезон и обеспечить бесперебойный транзит российского газа в ЕС.

Об этом на экономическом форуме в Киеве, организованном институтом Горшенина, сказал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко.

«Я только прибыл из Европейского банка реконструкции и развития. Там мы уже вместе с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами обсуждаем механизмы кредитования закачки газа на летний период, потому что отопительный сезон 2015-2016 гг. никто не отменял», - сказал Диденко.

По словам замминистра, у НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день недостаточно средств для начала процесса закачки газа в ПХГ, так как существуют большие долги перед компанией со стороны теплокоммунэнерго и химических предприятий бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Процесс закачки газа в хранилища начнется, когда у «Нафтогаза» будет достаточно денег», - сказал Диденко.

В тоже время, присутствовавший на форуме министр энергетики Владимир Демчишин в комментарии УНИАН сказал, что «Нафтогаз» ждет снижения цен на природный газ на европейских рынках.

«Мы сейчас ждем понимания цены. Для чего его (газ – УНИАН) закачивать по 250 долл. (за тысячу кубометров – УНИАН), если можно его закачать по 220 долл.», - сказал Демчишин.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. До следующего отопительного около 7 месяцев, и, по различным оценкам, Украине необходимо накопить около 17 млрд куб. м газа.

Максимальные технические возможности импорта газа из ЕС на сегодня составляют около 60 млн куб. м в сутки.

Переговоры в трехстороннем формате (Украина-ЕС-Россия) об условиях и цене закупки российского газа для Украины могут состоятся в середине апреля, где должна быть согласована новая цена на российское топливо.