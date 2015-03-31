Украина повысит цену на электроэнергию для оккупированного Крыма

Украина планирует повысить цену на электроэнергию для аннексированного Россией Крыма на 13% - до 3,4 рубля за кВт/ч, сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Есть договоренность, что будет поднята цена поставки (электроэнергии – УНИАН) в Крым. Есть коммерческая договоренность, но юридически она пока не оформлена», – сказал Демчишин.

По словам министра, на сегодняшний день Крым покупает электроэнергию по 3 рубля за кВт/ч, однако из-за девальвации гривни возникла необходимость повышения ее стоимости.

«Мы планируем поднять до 3,40 рубля за кВт/ч, то есть на 40 копеек», – отметил Демчишин.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».