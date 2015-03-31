Яценюк «крайне недоволен тем, что происходит в энергосекторе» - требует стабилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании Кабинета министров 31 марта.

«Я крайне недоволен тем, что происходит в энергетическом секторе … 2,5 млрд грн уже неплатежей, полный бардак в расчетах с предприятиями электроэнергетики, угля как всегда нет», - сказал Яценюк.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики и угольной промышленности выполнить четыре пункта для стабилизации ситуации на рынке электроэнергетики и отчитаться перед правительством.

«За министром – выполнение четырех пунктов, для того чтобы завершили чрезвычайное положение (в электроэнергетике – УНИАН). Прогнозный баланс в электроэнергетике – это раз. Министерству вместе с НКРЭ подать. Второе – погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами. 200 млн грн правительство выделило, а 250 млн грн, я знаю, рынок отдал, и они пошли в какой-то банк, который уже обанкротился. В-третьих - работа с НКРЭ по справедливому тарифу. И четвертое – это принятие в парламенте двух законов», - сказал Яценюк.

Премьер-министр обратил внимание на то, что необходимо законодательно изменить формирование «зеленого тарифа» для объектов альтернативной энергетики в сторону его понижения и ухода от валютной привязки.

«Наконец нужно решить вопрос по справедливому «зеленому тарифу», - добавил премьер-министр.

Кроме этого, Яценюк сообщил, что Кабинет министров Украины продлил на месяц действие режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

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Справка УНИАН. Режим чрезвычайных мер в электроэнергетике дает возможность Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, оперативно влиять на рынок в условиях острого дефицита энергоресурсов в отопительный сезон. В частности, НКРЭКУ может устанавливать дополнительные платежи энергокомпаниям, корректировать тарифы на электроэнергию, а также инвестиционные программы компаний. Кроме того, Нацкомиссия может изменять алгоритм распределения средств на оптовом рынке электроэнергии.

Критериями чрезвычайных происшествий являются: снижение резерва энергогенерирующих мощностей объединенной энергосистемы ниже допустимого уровня в течение трех дней, критически низкий уровень обеспечения ТЭС топливом, а также наличие более чем трехмесячной задолженности перед производителями за потребленную электроэнергию.

Временные чрезвычайные меры включают: ограничение цен на рынке электроэнергии, установление особых условий купли-продажи электроэнергии, установление обязательных требований к производству, поставке и купле-продаже электроэнергии, а также установление условий экспорта или импорта электроэнергии.