Яценюк «крайне недоволен тем, что происходит в энергосекторе» - требует стабилизации
Премьер-министр Арсений Яценюк требует от Министерства энергетики и угольной промышленности принять адекватные меры по стабилизации рынка электроэнергии, уровень неплатежей на котором уже достиг 2,5 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании Кабинета министров 31 марта.
«Я крайне недоволен тем, что происходит в энергетическом секторе … 2,5 млрд грн уже неплатежей, полный бардак в расчетах с предприятиями электроэнергетики, угля как всегда нет», - сказал Яценюк.
Премьер-министр поручил Министерству энергетики и угольной промышленности выполнить четыре пункта для стабилизации ситуации на рынке электроэнергетики и отчитаться перед правительством.
«За министром – выполнение четырех пунктов, для того чтобы завершили чрезвычайное положение (в электроэнергетике – УНИАН). Прогнозный баланс в электроэнергетике – это раз. Министерству вместе с НКРЭ подать. Второе – погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами. 200 млн грн правительство выделило, а 250 млн грн, я знаю, рынок отдал, и они пошли в какой-то банк, который уже обанкротился. В-третьих - работа с НКРЭ по справедливому тарифу. И четвертое – это принятие в парламенте двух законов», - сказал Яценюк.
Премьер-министр обратил внимание на то, что необходимо законодательно изменить формирование «зеленого тарифа» для объектов альтернативной энергетики в сторону его понижения и ухода от валютной привязки.
«Наконец нужно решить вопрос по справедливому «зеленому тарифу», - добавил премьер-министр.
Кроме этого, Яценюк сообщил, что Кабинет министров Украины продлил на месяц действие режима чрезвычайной ситуации в энергетике.
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Справка УНИАН. Режим чрезвычайных мер в электроэнергетике дает возможность Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, оперативно влиять на рынок в условиях острого дефицита энергоресурсов в отопительный сезон. В частности, НКРЭКУ может устанавливать дополнительные платежи энергокомпаниям, корректировать тарифы на электроэнергию, а также инвестиционные программы компаний. Кроме того, Нацкомиссия может изменять алгоритм распределения средств на оптовом рынке электроэнергии.
Критериями чрезвычайных происшествий являются: снижение резерва энергогенерирующих мощностей объединенной энергосистемы ниже допустимого уровня в течение трех дней, критически низкий уровень обеспечения ТЭС топливом, а также наличие более чем трехмесячной задолженности перед производителями за потребленную электроэнергию.
Временные чрезвычайные меры включают: ограничение цен на рынке электроэнергии, установление особых условий купли-продажи электроэнергии, установление обязательных требований к производству, поставке и купле-продаже электроэнергии, а также установление условий экспорта или импорта электроэнергии.