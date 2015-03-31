Режим чрезвычайной ситуации в энергетике продлили еще на месяц

При этом он подчеркнул, что недоволен ситуацией на энергетическом рынке и призвал ответственные министерства и ведомства готовиться к следующей зиме.

«Продление чрезвычайного положения отображает реальное состояние энергетики. 2,5 млрд неплатежей, полный бардак в расчетах с предприятиями электроэнергетики, угля опять нет, как всегда, - сказал Яценюк. – Пожалуйста, правительство продлит еще на один месяц (действие чрезвычайного положения - УНИАН), а за министром (энергетики и угольной промышленности Демчишиным - УНИАН) – выполнение четырех пунктов отчетности для того, чтобы мы, наконец, закончили чрезвычайное положение».

Яценюк пояснил, что министр также отвечает за формирование прогнозного энергобаланса, погашение задолженности перед шахтерами, работу с НКРЭКУ по справедливому «зеленому» тарифу, а также введение правил энергорынка на временно оккупированных территориях, в том числе в зоне АТО.

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Как сообщал УНИАН, в середине августа 2014 года Кабмин принял порядок введения мер чрезвычайного характера в период нарушений нормальной работы рынка электроэнергетики страны. Кабмин определил, что критериями нарушений являются поломка энергоустановок или вмешательство третьих лиц в работу энергоустановок и сетевого хозяйства, что приводит к нарушению режима перетоков по магистральным и межгосударственным электросетям, к перегрузке сетевых элементов и ограничению потребления электроэнергии более чем на 100 МВт.

Дополнительными критериями ЧП названы: снижение резерва энергогенерирующих мощностей объединенной энергосистемы ниже допустимого уровня в течение трех дней, критически низкий уровень обеспечения ТЭС топливом, а также наличие более чем трехмесячной задолженности перед производителями за потребленную электроэнергию.

Временные чрезвычайные меры включают: ограничение цен на рынке электроэнергии, установление особых условий купли-продажи электроэнергии, установление обязательных требований к производству, поставке и купле-продаже электроэнергии, а также установление условий экспорта или импорта электроэнергии.

Вводимые меры являются временными, и их срок действия не превышает один месяц. В то же время, Кабмин может продлить этот период, но не более чем еще на один месяц. В период действия чрезвычайных мер все субъекты рынка электроэнергии независимо от формы собственности обязаны действовать по стандартам операционной безопасности функционирования объединенной энергосистемы с учетом оперативных команд госпредприятия «Укрэнерго».